Zuckerberg a Milano con Del Vecchio (Luxottica) per i nuovi occhiali intelligenti

«È stato bello tornare a Milano per discutere i piani per i nuovi occhiali intelligenti con Leonardo Del Vecchio e il team EssilorLuxottica». Lo scrive su Instagram, con tanto di foto annessa, il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, che di fatto svela come la partnership fra le due aziende (Meta ed EssilorLuxottica) vada avanti e sia profondamente strategica per il colosso di Palo Alto.



Zuckerberg, infatti, è completamente concentrato sul metaverso, tanto che da qualche mese ha cambiato nome anche alla sua azienda (da Facebook a Meta). E il metaverso è abilitato da occhiali intelligenti e visori, settore nel quale EssilorLuxottica si sta ritagliando un ruolo da protagonista.La partnership è in corso già da un paio d'anni, e a settembre del 2021 le due società hanno lanciato i primi RayBan Stories, occhiali connessi che – grazie a due piccole microcamere, un microfono e piccoli altoparlanti – riescono a registrare video, scattare foto, parlare al telefono e riprodurre musica.

La sensazione, con la foto di Zuckeberg, è che ora qualcosa bolla di nuovo in pentola. «Qui Leonardo sta utilizzando un prototipo della nostra interfaccia neurale da polso EMG, che alla fine ti permetterà di controllare gli occhiali e altri dispositivi» ha aggiunto il Ceo di Meta nel suo post. Ma al di là di questo dispositivo, per Zuckerberg i focus sono realtà aumentata e realtà virtuale, capisaldi del metaverso.

La tappa milanese è l'ennesima del tour italiano del Ceo di Meta, che nei giorni scorsi aveva postato contenuti da Torino e Siena in compagnia della moglie Priscilla Chan.