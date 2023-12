Zuppi: «Il senso di comunità definisce la qualità della vita»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Vinci quando passi dall’io al noi, dal vivere per me al vivere per qualcuno. E siccome non siamo fatti per essere isole, più troveremo questa risposta e questa passione, più troveremo noi stessi. Trovando gli altri». Con queste parole l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, Matteo Maria Zuppi ha commentato la 34ª edizione del rapporto della Qualità della vita sul benessere dei territori durante l’evento, tenutosi lunedì 4 dicembre a Bologna e aperto dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.

«L’indicatore più importante – ha detto il cardinale – è l’accoglienza. Credo che una città attenta alla fragilità e alla sofferenza abbia la migliore qualità della vita».

Nel corso di un’intervista realizzata dal vicedirettore vicario del Sole 24 Ore, Alberto Orioli, il cardinale Zuppi ha parlato anche del suo territorio, il capoluogo emiliano, al secondo posto nella classifica 2023 pubblicata ieri. «A Bologna – ha detto – c’è molta solidarietà tra soggetti diversi che dialogano insieme: l’amministrazione pubblica, la cultura, la Chiesa e il mondo industriale. Soltanto insieme se ne esce».

L’arcivescovo ha passato in rassegna gli indicatori presi in esame dall’indagine, soffermandosi sulle diseguaglianze crescenti. Per fare un esempio, sta aumentando il divario tra l’area più istruita del Paese, che è la provincia di Bologna (dove il 42% delle persone tra 25 e 39 anni è laureata), e l’ultima classificata che stavolta è Taranto (13,2%). «L’Italia è penultima in Europa – ha ricordato il presidente della Cei – come percentuale di laureati e questo ci deve preoccupare moltissimo, perché vuol dire che il rapporto tra la formazione e l’educazione, la scuola e il lavoro non è garantito. Mi ha colpito tantissimo che negli ultimi vent’anni le disuguaglianze siano aumentate. Soprattutto c’è la cronicizzazione della povertà: i poveri sono figli di poveri. Se c’era una grandezza della generazione del dopoguerra era l’ascensore sociale, quando i figli dei poveri diventavano professionisti. C’è un grande sforzo da compiere, tanto più in questo momento in cui siamo chiamati tutti, e non soltanto chi deve poi gestire le cose pubbliche, a guardare al futuro, a un piano di ricostruzione».

La sfida è cercare di centrare maggiormente l’agenda politica sulla necessità di unire un Paese sempre più diviso. «Dobbiamo uscire dalla logica muscolare della polarizzazione – ha detto il cardinale – che ci fa credere di ottenere qualcosa, ma invece genera rapidità distruttiva». Non è mancato un accenno anche al disegno di legge sull’autonomia differenziata: «Bisogna capirla. Tutti i vescovi del Sud sono sul piede di guerra perché temono che questo aumenti i divari. Se c’è una bellezza del nostro Paese questa è sicuramente la solidarietà. Il disequilibrio, inoltre, aumenta perché tanti dal Sud vengono al Nord, proprio per cercare una maggiore qualità della vita. E questo diventa un’ulteriore fattore di impoverimento».