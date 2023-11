Zurich in crescita nel trimestre, verso un nuovo buyback

Per il resto, l’aggiornamento del terzo trimestre è stato per lo più in linea, con i premi property e casualty dei nove mesi in crescita del 9% rispetto all’anno a parità di condizioni, sostenuti sia dal settore commerciale che da quello retail. Le azioni scendono dello 0,1% a 433 franchi svizzeri.

L’acquisto di Kairos

Intanto, come riportato dal Sole 24 Ore dell’8 novembre, l’acquisto di Kairos da parte di Zurich è a un passo dalla svolta. L’operazione dovrebbe infatti arrivare già oggi sul tavolo del consiglio di amministrazione della controllante Julius Baer.

Dopo lo strappo registrato un paio di settimane fa, quando il dialogo tra le parti era stato bruscamente interrotto da Zurich perché mancava la quadra principalmente con la controparte italiana della compagine azionaria di Kairos, il filo della trattativa è stato riannodato. Come? Cambiando gli interlocutori seduti attorno al tavolo. In particolare, il gruppo svizzero ha presentato un’offerta a Julius Baer (azionista al 70%), sempre per il 100% di Kairos, nel presupposto che sia Julius Baer stessa a liquidare i soci “privati”. Guido Brera, socio fondatore e chief investment officer, Rocco Bove, head of fixed income, Massimo Trabattoni, Alberto Castelli, che è l’amministratore delegato e la sales director Caterina Giuggioli, detengono infatti complessivamente un 30% della società e hanno rappresentato, di fatto, lo scoglio contro il quale si sarebbe sostanzialmente incagliata la precedente trattativa.

Scoglio che sarebbe stato aggirato con una proposta per l’intero capitale di Kairos prossima ai 20 milioni di euro. La partita d’altra parte era di estremo interesse per entrambe i fronti coinvolti, ossia Zurich da un lato e Julius Baer dall’altro. Quest’ultimo è entrato infatti nel capitale di Kairos, realtà nata a fine anni ’90 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio gestito per creare un’eccellenza indipendente dalle logiche della grande industria, nel 2016. Ma già un paio di anni dopo, ossia a cavallo tra il 2018 e il 2019 aveva tentato di mettere sul mercato l’asset, non incontrando però la valutazione auspicata. Quanto a Zurich era già da qualche tempo a caccia di una possibile nuova occasione in Italia.

A fine 2022, perfezionato l’acquisto del ramo d’azienda italiano dei consulenti finanziari di Deutsche Bank Financial Advisors (circa mille), la compagnia ha dato vita a Zurich Bank, nuova banca con oltre 16 miliardi di euro di masse in gestione e più di 120mila clienti. Una realtà costruita su un modello consulenziale d’eccellenza impegnato ad offrire una gamma sinergica di servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari. L’interesse per Kairos era dunque maturato con l’obiettivo di rafforzare quest’entità, tutta italiana, creata sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni di collaborazione con Deutsche Bank. L’integrazione della boutique porterebbe complessivamente le masse in gestione ben oltre i 20 miliardi grazie alla dote di 5 miliardi presente nel portafoglio di Kairos