Zurigo, Abb corre dopo un II trimestre migliore delle attese e utile operativo record

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Accoglienza positiva alla Borsa di Zurigo per i conti trimestrali di Abb. Il titolo della multinazionale tecnologica svizzero-svedese segna un progresso di oltre due punti percentuali, con la migliore performance dell’indice Smi, che intanto è in rialzo. Nel secondo trimestre Abb ha realizzato ricavi per 8,2 miliardi di dollari, in crescita del 13%, con un Ebita operativo record di 1,42 miliardi (+25%), superiore alle attese che erano di 1,37 miliardi e un margine del 17,5% (+2 punti) a sua volta record. L’utile netto di competenza degli azionisti ammonta a 906 milioni (superiore al consensus che era di 873 milioni), in aumento del 139% rispetto ai 379 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.

Gli ordinativi sono in calo del 2% a 8,66 miliardi su base reported, ma in aumento del 2% su livelli comparabili. Il primo semestre del gruppo che opera nell’automazione, nella robotica e nell’energia, si è concluso con un fatturato di 16 miliardi (+13%), un Ebita operativo di 2,7 miliardi (+27%), con un margine del 16,9% (+2 punti) e un utile netto di competenza di 1,9 miliardi (+98%). Il flusso di cassa dalle attività operative è raddoppiato nel secondo trimestre a 760 milioni e nel semestre ha raggiunto 1,04 miliardi da un deflusso di 191 milioni nello stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto per azione è pari a 0,49 dollari nel trimestre (+145%) e a 1,04 dollari nel semestre (+104%).

«Il positivo rapporto tra ordini e fatturato e il nuovo record dell’Ebita operativo aumentano la nostra fiducia sul 2023 e ci permettono di migliorare le nostre attese sui margini», ha commentato il ceo Bjorn Rosengren. Per il terzo trimestre dell’anno, il gruppo prevede una crescita dei ricavi nella parte bassa della doppia cifra e un margine Ebita in leggero rialzo rispetto al 16,6% dello scorso anno. Per l’esercizio «nonostante l’incertezza sul mercato, prevediamo una crescita dei ricavi su basi comparabili di almeno il 10% e un margine di Ebita Operativo superiore al 16%», indica inoltre Abb. Il gruppo ha sottolineato che l’attività è stata «robusta» nel secondo trimestre, nonostante il rallentamento in Cina, il suo secondo mercato, dove gli ordinativi sono diminuiti del 15% reported e del 9% su basi comparabili nei tre mesi. Un’informazione quest’ultima – fanno notare gli operatori – che accresce le inquietudini sul rallentamento dell’economia cinese.

Abb, i cui risultati sono considerati una sorta di cartina di tornasole per la salute dell’economia industriale in senso lato dati i settori in cui opera il gruppo e le loro dimensioni, ha anche registrato un calo delle commesse in Germania (oltre che dall’Italia). Gli ordini sono per contro aumentati dagli Usa, il mercato principale del gruppo e anche dall’India. L’Europa nel suo insieme ha registrato ordini per 2,9 miliardi (-1%), le Americhe per 3,2 miliardi (+5%), la regione Asia-Medio Oriente-Cina per 2,5 miliardi (-10%). In un incontro con la stampa, il ceo Rosengren ha indicato che Abb punta da cinque a dieci acquisizioni l’anno, concentrandosi sui settori dell’elettrificazione e dell’automazione. «Esaminiamo costantemente il mercato alla ricerca di tecnologie e prodotti interessanti. Cerchiamo attività di piccola o media taglia, non grandi aziende», ha precisato il ceo. Gli analisti di Jefferies hanno mantenuto il giudizio neutrale sul titolo, confermando a 33 franchi svizzeri l’obiettivo di prezzo.