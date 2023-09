Tecnologia

Google compie 25 anni

Da principio era solo un programma messo a punto da Larry Page e Sergey Brin per muoversi nel web e trovare i siti web interessanti. In pochi anni Google ha sbaragliato la concorrenza di (quasi) tutti gli altri motori di ricerca, diventando l'oracolo digitale cui chiedere qualsiasi tipo di curiosità e, allo stesso tempo, dominatore di internet, tanto da condizionare la creazione dei contenuti in rete e raccogliere pubblicità come nessun altro prima. Tanto da allertare le autorità antitrust. Il destino di Google non è tuttavia ancora compiuto e, anzi, oggi sfida ChatGPT sul terreno dell'intelligenza artificiale. I cui sviluppi sono ancora di là da comprendere del tutto. Ecco cosa c'è da sapere su quello che è stato, ciò che è e che sarà Google