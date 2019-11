Le inchieste di Fiume di denaro

Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, è l’uomo più potente del mondo. Ma la sua potenza nulla può di fronte ad una chiocciolina che vive nelle dune irlandesi, di fronte all’Oceano Atlantico. E' questa la storia che racconta in questa tappa irlandese “Fiume di denaro”, il format di inchieste multimediali del Sole 24 Ore. Trump ha una vera e propria fissazione per i muri. Non solo al confine con il Messico. Lo vorrebbe anche in Irlanda e, pensate, lo ha già eretto nel resort golfistico che possiede in Scozia. Sapete chi ha pagato il conto? I vicini del suo campo da golf, ai quali ha spedito una fattura da 4 mila euro