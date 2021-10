Green pass e smart working. Come cambia il mondo del lavoro dal 15 ottobre

Il decreto legge 127/2021 ha esteso l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, nel settore pubblico e privato. Dal 15 ottobre al 31 dicembre, aziende, pubbliche amministrazioni, dipendenti, lavoratori autonomi e professionisti dovranno seguire le disposizioni che prevedono nuovi obblighi, adempimenti e sanzioni. Il lavoro riparte. Per capire come cambia, Il Sole 24 Ore ha pensato a uno speciale Focus che, oltre al green pass, passa in rassegna le regole sullo smart working, le trasferte, il welfare aziendale, i premi di risultato e tanto altro. Una lettura indispensabile per guardare alla nuova normalità, con più serenità.

Green Pass e Smart Working. Le nuove regole per lavorare