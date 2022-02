Per "le Società" si intendono tutti i soggetti che hanno compilato il Questionario (di seguito definito).

Per "Giornale" si intende Il Sole 24 Ore S.p.A.

Per "Presentazione" si intende la elaborazione dei dati e le pubblicazioni di articoli da parte del Giornale, contenente i dati raccolti mediante il Questionario.

Per "Questionario" si intende il Questionario sostenibile inviato alle Società e da queste compilato online.

La Presentazione include materiale scritto/slide fornito dalla Società tramite Questionario. Se non diversamente indicato, i contenuti della Presentazione sono forniti dalla Società tramite la compilazione del Questionario. Le informazioni ricevute tramite Questionario non sono state oggetto di verifica e sono comunicate dalle Società sotto la loro completa responsabilità. È stata prestata la massima diligenza per assicurare che i fatti riportati rappresentino le informazioni ricevute e che le opinioni espresse siano espresse in forma corretta.

La Presentazione non è indirizzata a potenziali investitori e non costituisce un'offerta di vendita o sollecitazione a sottoscrivere titoli delle Società né di qualsivoglia altra società; inoltre né la Presentazione o qualunque sua parte, né la sua distribuzione, costituiranno la base, un elemento di riferimento e/o un presupposto per eventuali contratti o impegni di qualunque genere.

Le Società che hanno compilato il Questionario autorizzano espressamente il Giornale all'utilizzo dei dati contenuti nel Questionario, ai fini della Presentazione e alla pubblicazione degli stessi e della Presentazione.

Le Società garantiscono la veridicità, la divulgabilità e la correttezza dei dati forniti con il Questionario manlevando il Giornale da ogni responsabilità verso le Società e verso i terzi.